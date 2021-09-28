В ГИБДД рассказали, из-за чего обрушился надземный перехода в Пермском крае

В ГИБДД рассказали, из-за чего обрушился надземный перехода в Пермском крае

В ГИБДД рассказали, из-за чего обрушился надземный перехода в Пермском крае

Сегодня, 01:32
Происшествия
Фото: pixabay.com
Стали известны подробности обрушения надземного перехода в Пермском крае, в результате чего погибли два человека.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию УГИБДД по региону, трагедия произошла на трассе Пермь-Екатеринбург возле поселка Кукуштан.

Судя по предварительным данным, грузовик «МАН» пытался проехать под переходом с поднятым кузовом. После того, как он задел конструкцию перехода, она рухнула на грузовик и шедшую по «встречке» «Газель». Погибли водители обеих машин.

В данный момент движение по этому участку федеральной трассы закрыто в обоих направлениях. Машины едут через Платошино и Кукуштан.

Дорожные полицейские предлагают водителям еще один вариант объезда - через Осу в сторону Чернушки.

При отсутствии острой необходимости в УГИБДД просят водителей подождать с поездами в направлении Екатеринбурга.

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