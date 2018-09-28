Житель Башкирии зарезал мужчину и угрожал убийством его сожительнице

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На преступление мужчину толкнул алкоголь.
39-летний житель Стерлитамака обвиняется в совершении сразу трех преступлений: в убийстве и угрозе убийством, а также в нарушении неприкосновенности жилища.
В мае 2017 года пьяный мужчина перелез через забор с запертыми воротами и незаконно проник в чужой дом. На месте он схватился за нож и нанес спящему хозяину дома не менее трех ударов ножом в область грудной клетки, после чего угрозы посыпались в адрес супруги погибшего.
-Вступившим в законную силу приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде семи лет семи месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе Следкома.
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