Житель Башкирии зарезал мужчину и угрожал убийством его сожительнице

39-летний житель Стерлитамака обвиняется в совершении сразу трех преступлений: в убийстве и угрозе убийством, а также в нарушении неприкосновенности жилища.

В мае 2017 года пьяный мужчина перелез через забор с запертыми воротами и незаконно проник в чужой дом. На месте он схватился за нож и нанес спящему хозяину дома не менее трех ударов ножом в область грудной клетки, после чего угрозы посыпались в адрес супруги погибшего.