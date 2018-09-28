В Уфе устанавливают причины пожара на площади Салавата Юлаева
Сегодня, 10:06ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Дмитрий Эйгенсон
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В результате пострадали пять объектов.
В Уфе правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства пожара, происшедшего накануне, 27 сентября, на площади Салавата Юлаева.
Напомним, вчера в соцсетях появилось видео горящей юрты, расположенной на площади возле телецентра в Уфе. Как оказалось, речь идет о точке общепита для отдыхающих горожан, которая располагалась в юрте, принадлежащей ГУП БХП «Агидель». Рядом с ней находится также автостоянка.
На месте пожара работали пожарные трех частей: ПЧ № 2, ПЧ-4, МПЧ «Цветы Башкирии».
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После тушения выяснилось, что огонь повредил два шатра и три киоска.
Проверка продолжается.
Видео
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Видео: vk.com/allufa
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