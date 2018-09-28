В Уфе устанавливают причины пожара на площади Салавата Юлаева

Напомним, вчера в соцсетях появилось видео горящей юрты, расположенной на площади возле телецентра в Уфе. Как оказалось, речь идет о точке общепита для отдыхающих горожан, которая располагалась в юрте, принадлежащей ГУП БХП «Агидель». Рядом с ней находится также автостоянка.