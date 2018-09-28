В Уфе пожилой рабочий отсудил у работодателя компенсацию в полмиллиона рублей
В Уфе 60-летний стропальщик получил серьезные травмы на работе.
Пожилой уфимец отсудил крупную сумму в качестве компенсации вреда, причиненного ему во время выполнения работ. Мужчина работал стропальщиком в одной из строительных компаний, однако трудовые отношения с ним не были закреплены договором.
Суд установил, что в феврале текущего года фирма-ответчик нанимала группу граждан по договору подряда. В ходе работ на одного из рабочих упал щит, в результате чего мужчина получил серьезные травмы головы и ушибы.
Поскольку официально трудовые отношения оформлены не были, работодатель не стал признавать происшедшее ЧП несчастным случаем на производстве. Положенные по закону выплаты пострадавшим не производились. И они обратились с жалобой в прокуратуру.
Суд встал на сторону пострадавшего работника и признал его отношения с работодателем трудовыми. В результате с работодателя в пользу пострадавшего была взыскана зарплата в размере 188 тысяч рублей, а также компенсация морального вреда – 500 тысяч рублей.