В Уфе пожилой рабочий отсудил у работодателя компенсацию в полмиллиона рублей

Пожилой уфимец отсудил крупную сумму в качестве компенсации вреда, причиненного ему во время выполнения работ. Мужчина работал стропальщиком в одной из строительных компаний, однако трудовые отношения с ним не были закреплены договором.

Суд установил, что в феврале текущего года фирма-ответчик нанимала группу граждан по договору подряда. В ходе работ на одного из рабочих упал щит, в результате чего мужчина получил серьезные травмы головы и ушибы.

Поскольку официально трудовые отношения оформлены не были, работодатель не стал признавать происшедшее ЧП несчастным случаем на производстве. Положенные по закону выплаты пострадавшим не производились. И они обратились с жалобой в прокуратуру.