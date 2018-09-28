В Стерлитамаке рабочий погиб от удара током

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Мужчина умер в карете «скорой».
Вчера, 27 сентября, на производстве в Стерлитамаке произошло серьезное ЧП: во время проведения работ по монтажу электрической подстанции вблизи села Мариинский. 27-летний мужчина схватился руками за бетонный блок и получил удар током.
-Спустя непродолжительное время в карете скорой помощи наступила смерть потерпевшего, - сообщили в пресс-службе Следкома республики. - Проводятся необходимые проверочные мероприятия, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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