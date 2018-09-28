Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Башкирии неизвестные отстреливают лошадей фермерского хозяйства
Сюжеты:
Третий секторВыборы-2018Болеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d1%8b%d1%8b%d0%be%d1%85%d0%b2%d0%bc%d0%b2%d1%85%d0%bc

В Башкирии неизвестные отстреливают лошадей фермерского хозяйства

Сегодня, 10:42ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Вести-Башкортостан
Читайте
также
Дома престарелых в Башкирии: Если старость в радость, а денег для путешествий нет
Радий Хабиров о Муртазе Рахимове и событиях 2008 года: Это был конфликт элит
«Афера на миллиард»: Дело отправили на утверждение прокурору Башкирии