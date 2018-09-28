В Башкирии неизвестные отстреливают лошадей фермерского хозяйства
Сегодня, 10:42ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Вести-Башкортостан
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ЧП произошло в Нуримановском районе республики.
Жертвами отстрела стали уже семь лошадей фермера Рифката Халилова, работающего в Нуримановском районе Башкирии. Подробности происшествия сообщили «Вести-Башкортостан».
По словам фермера, из 200 лошадей он нашел мертвыми уже семь животных. В течение двух суток он вместе с сыном и соседями ездит по району в поисках животных, которые могли быть ранены и сбиться с дороги, ведь табун после выстрелов бросился в рассыпную..
Как выяснилось, в числе пострадавших не только глава фермерского хозяйства. Поисками злоумышленников занимается полиция. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Медиакорсеть следит за ситуацией.
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