В Башкирии неизвестные отстреливают лошадей фермерского хозяйства

По словам фермера, из 200 лошадей он нашел мертвыми уже семь животных. В течение двух суток он вместе с сыном и соседями ездит по району в поисках животных, которые могли быть ранены и сбиться с дороги, ведь табун после выстрелов бросился в рассыпную..