Фото: соцсети
В Уфе нашли сбежавшего из психбольницы пациента
28 сентября 2017, 18:22ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Сбежавший пациент навел шумихи не только среди людей, но и в СМИ. Его искали несколько дней.
Несколько дней сотрудники полиции разыскивали сбежавшего из психбольницы пациента. Уфимцы в соцсетях утверждали, что он маньяк. Сегодня сотрудники полиции нашли сбежавшего мужчину.
- Сотрудниками полиции при содействии граждан установлено местонахождение мужчины, который самовольно покинул больницу. В настоящее время он доставлен в отдел полиции и в ближайшее время будет помещён в лечебное учреждение, - прокомментировали в МВД по РБ.
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