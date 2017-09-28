В Уфе нашли сбежавшего из психбольницы пациента

Несколько дней сотрудники полиции разыскивали сбежавшего из психбольницы пациента. Уфимцы в соцсетях утверждали, что он маньяк. Сегодня сотрудники полиции нашли сбежавшего мужчину.

- Сотрудниками полиции при содействии граждан установлено местонахождение мужчины, который самовольно покинул больницу. В настоящее время он доставлен в отдел полиции и в ближайшее время будет помещён в лечебное учреждение, - прокомментировали в МВД по РБ.