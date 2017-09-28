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В Уфе нашли сбежавшего из психбольницы пациента
Сюжеты:
Болеем за нашихНациональные проекты 2019-2024Мусорная реформа
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Фото: соцсети

В Уфе нашли сбежавшего из психбольницы пациента

28 сентября 2017, 18:22ПроисшествияРустэм Башкирцев
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