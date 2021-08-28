В Уфе спасатели спасли женщину и ее ребенка на склоне у памятника Салавату Юлаеву

В Уфе спасатели спасли женщину и ее ребенка на склоне у памятника Салавату Юлаеву
В Уфе спасатели спасли женщину и ее ребенка на склоне у памятника Салавату Юлаеву
Вчера, 15:21ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: УГЗ г Уфы
Гостья столицы Башкирии из Челябинской области хотела срезать путь на набережную, но вместе с дочерью оказалась в опасности.

Сегодня днем в информационно-диспетчерский центр города Уфы поступил тревожный звонок. Женщина со своей 6-летней дочерью посещала уфимские достопримечательности. Путь от памятника Салавату Юлаеву до набережной семья решила сократить и спуститься вниз со смотровой площадки.

Однако сделать этого у матери с дочерью не получилось. Вместо дороги женщины оказались на сыпучем склоне. Идти вперед не позволял обрыв, а вернуться назад к памятнику им не позволял сам склон..

На вызов женщины оперативно выехали сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты города Уфы. Спасатели помогли маме и ребенку подняться наверх с помощью альпинистского снаряжения. К счастью, ни женщина ни её дочь не нуждались в помощи врачей.

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