В Уфе спасатели спасли женщину и ее ребенка на склоне у памятника Салавату Юлаеву

Сегодня днем в информационно-диспетчерский центр города Уфы поступил тревожный звонок. Женщина со своей 6-летней дочерью посещала уфимские достопримечательности. Путь от памятника Салавату Юлаеву до набережной семья решила сократить и спуститься вниз со смотровой площадки.
Однако сделать этого у матери с дочерью не получилось. Вместо дороги женщины оказались на сыпучем склоне. Идти вперед не позволял обрыв, а вернуться назад к памятнику им не позволял сам склон..
На вызов женщины оперативно выехали сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты города Уфы. Спасатели помогли маме и ребенку подняться наверх с помощью альпинистского снаряжения. К счастью, ни женщина ни её дочь не нуждались в помощи врачей.