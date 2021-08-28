В Башкирии самая непростая ситуация с лесными пожарами в Межгорье и в Мулдакаево

В МЧС Башкирии отчитались об обстановке в субъекте с лесными пожарами. В оперативной сводке ведомства представлена информация о действующих, локализованных и ликвидированных очагах.
Так за минувшие сутки в Башкирии возникло 6 новых очагов лесных пожаров на общей площади 25,2 гектара, ликвидировано 5 очагов на площади 58,6 гектаров.
Продолжают в регионе гореть 9 очагов на площади в 2673,5 гектара, 5 из них локализованы на площади размером 580 гектаров.
В МЧС сообщили, что в тушении лесных пожаров задействованы 134 единиц техники и 785 человек. Крупные очаги возгорания действуют в закрытом городе Межгорье и в Мулдакаево, в этих населенных пунктах по данным республиканского МЧС обстановка самая непростая.
Напомним, вчера известный российский путешественник Олег Чегодаев в соцсети объявил сбор добровольцев, которые поедут бороться с огнем на хребет Кумардак. Также о непростой ситуации с лесными пожарами уже заявлял глава Белорецкого района Башкирии. Андрей Иванюта призывал добровольцев на помощь в тушении леса близ горнолыжного курорта Мраткино.