В Башкирии самая непростая ситуация с лесными пожарами в Межгорье и в Мулдакаево

В Башкирии самая непростая ситуация с лесными пожарами в Межгорье и в Мулдакаево
В Башкирии самая непростая ситуация с лесными пожарами в Межгорье и в Мулдакаево
Вчера, 17:41ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
По республике продолжают действовать 9 очагов лесных пожаров на общей площади более 2,5 тысяч гектар.

В МЧС Башкирии отчитались об обстановке в субъекте с лесными пожарами. В оперативной сводке ведомства представлена информация о действующих, локализованных и ликвидированных очагах.

Так за минувшие сутки в Башкирии возникло 6 новых очагов лесных пожаров на общей площади 25,2 гектара, ликвидировано 5 очагов на площади 58,6 гектаров.

Продолжают в регионе гореть 9 очагов на площади в 2673,5 гектара, 5 из них локализованы на площади размером 580 гектаров.

В МЧС сообщили, что в тушении лесных пожаров задействованы 134 единиц техники и 785 человек. Крупные очаги возгорания действуют в закрытом городе Межгорье и в Мулдакаево, в этих населенных пунктах по данным республиканского МЧС обстановка самая непростая.

Напомним, вчера известный российский путешественник Олег Чегодаев в соцсети объявил сбор добровольцев, которые поедут бороться с огнем на хребет Кумардак. Также о непростой ситуации с лесными пожарами уже заявлял глава Белорецкого района Башкирии. Андрей Иванюта призывал добровольцев на помощь в тушении леса близ горнолыжного курорта Мраткино.

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