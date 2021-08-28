В Башкирии 8-летний велосипедист оказался под колесами иномарки

В Башкирии 8-летний велосипедист оказался под колесами иномарки
В Башкирии 8-летний велосипедист оказался под колесами иномарки
Вчера, 11:47ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: ГИБДД по Башкирии
Наезд на юного спортсмена допустил 61-летний местный житель.

27 августа в Туймазах произошло ДТП с участием ребенка.ГИБДД по Башкирии сообщает о том, что 8-летний ребенок на велосипеде выехал из переулка прямо под колеса BMW X1. К счастью наезд обошелся без трагических последствий, ребенок был госпитализирован с травмами.

В ГИБДД по Башкирии также сообщают, что уже начато разбирательство, которые и установит причины и обстоятельства происшествия.

Всего вчера, 27 августа 2021 года на дорогах Башкирии сотрудники ГИБДД зарегистрировали девять автомобильных аварий, в которых одиннадцать человек получили травмы. Обошлось без смертельных исходов.

Отметим, что не так давно стало известно о другом ДТП с ребенком. 25 августа заместитель главы Мишкинского района Башкирии совершил наезд на 10-летнюю девочку, когда та переходила дорогу. Девочка получила травмы, но госпитализировать на долго не стали, по некоторым данным ей оказали необходимую помощь и выписали из больницы.

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