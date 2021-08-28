В Башкирии 8-летний велосипедист оказался под колесами иномарки

27 августа в Туймазах произошло ДТП с участием ребенка.ГИБДД по Башкирии сообщает о том, что 8-летний ребенок на велосипеде выехал из переулка прямо под колеса BMW X1. К счастью наезд обошелся без трагических последствий, ребенок был госпитализирован с травмами.
В ГИБДД по Башкирии также сообщают, что уже начато разбирательство, которые и установит причины и обстоятельства происшествия.
Всего вчера, 27 августа 2021 года на дорогах Башкирии сотрудники ГИБДД зарегистрировали девять автомобильных аварий, в которых одиннадцать человек получили травмы. Обошлось без смертельных исходов.
Отметим, что не так давно стало известно о другом ДТП с ребенком. 25 августа заместитель главы Мишкинского района Башкирии совершил наезд на 10-летнюю девочку, когда та переходила дорогу. Девочка получила травмы, но госпитализировать на долго не стали, по некоторым данным ей оказали необходимую помощь и выписали из больницы.