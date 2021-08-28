В Башкирии 8-летний велосипедист оказался под колесами иномарки

Отметим, что не так давно стало известно о другом ДТП с ребенком. 25 августа заместитель главы Мишкинского района Башкирии совершил наезд на 10-летнюю девочку, когда та переходила дорогу. Девочка получила травмы, но госпитализировать на долго не стали, по некоторым данным ей оказали необходимую помощь и выписали из больницы.