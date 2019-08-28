В Уфе мужчина изрезал себя после суда

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В причинах непонятного поступка разбираются полицейские.
Сегодня, 28 августа, утром в здании Верховного суда Башкирии, что на улице имени Матросова, произошло ЧП. Мужчина, который участвовал в заседании по гражданскому делу, связанному с продажей квартиры, после заседания порезал себе живот лезвием бритвы. Об этом сообщает информационное агентство «Башинформ».
Мужчина остался жив, ему вызвали «скорую помощь». А на место прибыли сотрудники правоохранительных ведомств, которые будут разбираться в причинах, побудивших мужчину к этому странному поступку.
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