В Петербурге избили российского актера

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В Санкт-Петербурге был избит 29-летний актер «Ленфильма» Марк Коваль.
Об этом стало известно 28 августа, информирует газета «Известия»
Отмечается, что в момент происшествия актер стоял на автобусной остановке. После нападения нескольких неизвестных он был госпитализирован с диагнозом черепно-мозговая травма.
Марк Коваль известен зрителям по ролям в телесериалах «Белый шаман», «Реализация» и «Обгоняя время».
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