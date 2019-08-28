В Башкирии умер школьник-токсикоман, надышавшись газом для зажигалок

В минувший понедельник, 26 августа, восемь подростков в Мелеузе развлекались тем, что пили спиртное и нюхали газ из заправочных газовых баллончиков. Одному из школьников, 15-летнему парню, стало плохо, он потерял сознание.

Проходившие в это время мимо полицейские пытались спасти ребенка, вызвали «скорую», отвезли в больницу. Но из комы ребенок не вышел и в тот же день умер. Следственный комитет по Башкирии сейчас разбирается в произошедшем.

Родителям следователи объясняют, как распознать, что ребенок нюхает газ. Это, кстати, к сожалению, у подростков достаточно популярный способ развлечения. Популярный и смертельно опасный. Итак, признаки того, что ребенок начал дышать газом для зажигалок:

- верхняя часть тела, голова обычно горячие на ощупь, в связи с приливом крови, лицо отёчное;

- раздражение слизистых верхних дыхательных путей (красный нос);

- вокруг губ, особенно в уголках рта, отмечается кайма раздражения кожи;

- охриплость голоса;

- слабость, тошнота и рвота;