Во Владивостоке под электропоезд попали две девочки

Во Владивостоке под электропоезд попали две девочки
Во Владивостоке под электропоезд попали две девочки
Вчера, 17:16ПроисшествияФото: pxhere.com
В Минздраве Приморья сообщили, что две девочки попали под электропоезд, одну из них спасти не удалось.

Как пишет iz.ru, вторая пострадавшая получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в медицинское учреждение. На сегодняшний день ее состояние оценивается как удовлетворительное. Известно, что погибшей девочке было двенадцати лет.

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