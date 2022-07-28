В Башкирии в розыск объявлена арендодатель, сдававшая помещение под нарколабораторию

В Башкирии в розыск объявлена арендодатель, сдававшая помещение под нарколабораторию
В Башкирии в розыск объявлена арендодатель, сдававшая помещение под нарколабораторию
Вчера, 14:59ПроисшествияФото: Photobank Ura Media / 1MI
Плату за аренду помещения женщина брала в виде запрещённых веществ, сообщают в МВД по РБ

Жительница Стерлитамака, предоставлявшая помещение для изготовления запрещённых веществ объявлена в розыск. Об этом сообщают в МВД республики.

Сообщается, что в помещении нарколаборатории, арендодателем которой выступала 35-летняя Алина Рустямова, запрещённые вещества не только производились, но также и употреблялись. Примечательно, что плату за аренду Рустямова также получала в виде наркотиков.

Правоохранительные органы просят всех, кому известно о местонахождении Рустямовой, обратиться в дежурную часть города по телефонам +7 (347-32) 0-45-31, 20-45-34 или позвонить на 02 (сотовый — 102).

Отметим, что несколькими месяцами ранее сотрудники правоохранительных органов обнаружили нарколабораторию на территории одного из садовых товариществ в Иглинском районе республики. Участок жилого дома был под завязку забит наркотиками синтетического происхождения, а также различным оборудованием, необходимым для его производства.

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