В Башкирии в розыск объявлена арендодатель, сдававшая помещение под нарколабораторию

Жительница Стерлитамака, предоставлявшая помещение для изготовления запрещённых веществ объявлена в розыск. Об этом сообщают в МВД республики.
Сообщается, что в помещении нарколаборатории, арендодателем которой выступала 35-летняя Алина Рустямова, запрещённые вещества не только производились, но также и употреблялись. Примечательно, что плату за аренду Рустямова также получала в виде наркотиков.
Правоохранительные органы просят всех, кому известно о местонахождении Рустямовой, обратиться в дежурную часть города по телефонам +7 (347-32) 0-45-31, 20-45-34 или позвонить на 02 (сотовый — 102).
Отметим, что несколькими месяцами ранее сотрудники правоохранительных органов обнаружили нарколабораторию на территории одного из садовых товариществ в Иглинском районе республики. Участок жилого дома был под завязку забит наркотиками синтетического происхождения, а также различным оборудованием, необходимым для его производства.