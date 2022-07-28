Появилось шокирующее видео смертельного наезда на уфимку и ее 5-летнего сына

Страшная трагедия, которая унесла жизни женщины и ее сына попала на записи камер Ufanet и была опубликована 28 июля.

Опубликовано видео момента страшной трагедии — наезда на пешеходов, который вчера допустила 28-летняя молодая мама за рулем кроссовера на пешеходном переходе в Уфе. Как пояснила виновница произошедшего, она отвлеклась от дороги чтобы покормить своего ребенка, а когда почувствовала удар от испуга перепутала педали газа с педалью тормоза и переехала 38-летнюю женщину и ее сына, возраст которого ведомства дают разный от 4 до 6 лет. Видео: UTV Также известно и о том, что против автоледи уже возбуждено уголовное дело по статье нарушение ПДД повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Однако мера пресечения для молодой мамы избрана в виде подписки о невыезде. также происшествие уже прокомментировал экс-глава ГИБДД Башкирии, а ныне депутат Госдумы от Башкирии Динар Гильмутдинов.

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