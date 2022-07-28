Появилось шокирующее видео смертельного наезда на уфимку и ее 5-летнего сына

Появилось шокирующее видео смертельного наезда на уфимку и ее 5-летнего сына
Появилось шокирующее видео смертельного наезда на уфимку и ее 5-летнего сына
Вчера, 13:17ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: скриншот видео с камер Ufanet UTV
Страшная трагедия, которая унесла жизни женщины и ее сына попала на записи камер Ufanet и была опубликована 28 июля.

Опубликовано видео момента страшной трагедии — наезда на пешеходов, который вчера допустила 28-летняя молодая мама за рулем кроссовера на пешеходном переходе в Уфе. Как пояснила виновница произошедшего, она отвлеклась от дороги чтобы покормить своего ребенка, а когда почувствовала удар от испуга перепутала педали газа с педалью тормоза и переехала 38-летнюю женщину и ее сына, возраст которого ведомства дают разный от 4 до 6 лет.

Видео:UTV

Также известно и о том, что против автоледи уже возбуждено уголовное дело по статье нарушение ПДД повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Однако мера пресечения для молодой мамы избрана в виде подписки о невыезде. также происшествие уже прокомментировал экс-глава ГИБДД Башкирии, а ныне депутат Госдумы от Башкирии Динар Гильмутдинов.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы