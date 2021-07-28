В Уфе психолог разговорила серийного преступника в процессе грабежа ее дома

В Уфе психолог разговорила серийного преступника в процессе грабежа ее дома
В Уфе психолог разговорила серийного преступника в процессе грабежа ее дома
Вчера, 10:24ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: Пресс-служба МВД РФ по РБ
Злоумышленник был пьян, рассказал женщине о своей жизни и поинтересовался здоровьем её кошки.

Удивительную историю сотрудникам отдела полиции №3 Уфы поведала 53-летняя местная жительница с заявлением о разбое. Предположительно, неизвестный в состоянии алкогольного опьянения проник в частный дом женщины с целью украсть тысячу рублей, которые ему были очень нужны на личные нужды, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Казалось бы план злоумышленника был гениален, время для преступления подозреваемый выбрал раннее – 4:40 утра, но все-таки случайно разбудил хозяйку дома. Подозреваемый поначалу пригрозил ей расправой, но после смягчился и пояснил, что ему просто нужны деньги.

Уфимка оказалась психологом с многолетним стажем, воспользовалась профессиональными навыками и разговорила злоумышленника. Онт рассказал о своей жизни, поздравил женщину с наступающим праздником и даже поинтересовался здоровьем ее кошки. Несмотря на налаженный контакт деньги подозреваемый все же забрал, но обещал все вернуть.

Видимо в ходе беседы грабитель все-таки сболтнул лишнего, ведь в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями по подозрению в разбое был задержан ранее судимый 41-летний мужчина, который уже признал вину.

– В ходе беседы с задержанным, следователь отдела полиции №3 выявил его причастность к другому преступлению. Оказалось, что весной этого года он уже промышлял на этой улице, но тогда ограбил другой дом. Ему удалось украсть шубу и другие ценные вещи и остаться незамеченным. Мало того, к дому, где он совершил ограбление, подозреваемый вызвал такси до ближайшего ломбарда, а водитель помогал загружать вещи в машину. Теперь серийный грабитель задержан, – сообщает пресс служба МВД по Башкирии..

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