В Уфе психолог разговорила серийного преступника в процессе грабежа ее дома

– В ходе беседы с задержанным, следователь отдела полиции №3 выявил его причастность к другому преступлению. Оказалось, что весной этого года он уже промышлял на этой улице, но тогда ограбил другой дом. Ему удалось украсть шубу и другие ценные вещи и остаться незамеченным. Мало того, к дому, где он совершил ограбление, подозреваемый вызвал такси до ближайшего ломбарда, а водитель помогал загружать вещи в машину. Теперь серийный грабитель задержан, – сообщает пресс служба МВД по Башкирии..