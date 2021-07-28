Следком Башкирии возбудил уголовное дело по факту массового отравления алкоголем

Следком Башкирии возбудил уголовное дело по факту массового отравления алкоголем
Следком Башкирии возбудил уголовное дело по факту массового отравления алкоголем
Вчера, 17:01ПроисшествияАлександра КонстантиноваФото: Скриншот с видео
Следком Башкирии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту отравления семерых человек неустановленным веществом в Салавате.

По версии следствия, 26 июля около 17:00 часов в городскую больницу поступило сообщение о том, что около дома на улице Калинина семь мужчин в возрасте от 36 до 60 лет потеряли сознание. Их госпитализировали в реанимационное отделение с признаками отравления неустановленным веществом. Сейчас они находятся в сознании в состоянии средней тяжести. По предварительным данным, в этот день компания употребляла неустановленную жидкость.

Сейчас на месте происшествия проводится расследование, в ходе которого действиям лица, осуществляющего производство и сбыт товаров, не отвечающим требованиями безопасности жизни и здоровья потребителей, будет дана правовая оценка.

Напомним, в соцсетях жители Салавата разместили видео, на котором видно, как компания мужчин устроилась у подъезда дома с целью распить некоторое количество алкоголя. Они выпили неизвестный некачественный алкоголь, после которого им стало плохо.

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