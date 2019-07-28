В Башкирии эвакуировали 99 человек из горящей пятиэтажки

Вчера, 27 июля, в 23.18 спасатели получили сообщение о пожаре в квартире на 3-м этаже пятиэтажного жилого дома по улице 34-й Микрорайон в башкирском городе Октябрьский. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Пожар ликвидировали в течение следующего часа. Пришлось эвакуировать жильцов дома, всего 99 человек, в том числе 32 ребенка.

- Погибших и пострадавших нет, - сообщили в МЧС по Башкирии. - В результате пожара огнем повреждены входные двери, пол, стены, потолок на площади 70 кв метров двух квартир на третьем этаже.