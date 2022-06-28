В Томске при аварии серьезно пострадали два человека

В Томске на площади Ленина вечером 27 июня произошла авария с участием двух легковых автомобилей. В результате инцидента двое человек попали в реанимацию.

Как сообщает iz.ru, по имеющимся данным, аварию спровоцировал 24-летний мужчина-водитель «ВАЗ-21053», который выехал на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с Chrysler PT Cruiser. В результате он и его 17-летняя пассажирка, а также 23-летний мужчина-водитель иномарки и его 20-летняя пассажир иномарка с травмами доставлены в больницу. Сообщается, что медики продолжают бороться за жизни двоих пострадавших, которые, находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии после операции. Еще двое находятся на амбулаторном лечении.

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