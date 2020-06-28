В Уфе ночью 39-летняя женщина за рулем «Лексуса» врезалась в электроопору и умерла
Сегодня, 10:47ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: uagz.ru
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С ней было еще трое пассажиров.
Подробности смертельной аварии рассказали в Управлении гражданской защиты населения. ДТП произошло ночью напротив дома 25 по проспекту Октября.
В машине находились четверо человек, включая водителя. Автомобиль на скорости врезался в электроопору. Водитель за рулем погибла на месте, пассажиры были госпитализированы с травмами в больницу.
«Лексус» повредило настолько, что понадобилась помощь спасателей, чтобы вызволить всех жертв ЧП.
В настоящее время выясняются все детали и обстоятельства случившегося.
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