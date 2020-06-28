В Башкирии женщина тяжело ранила знакомого, пытавшегося ее избить
Сегодня, 17:43ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: Mkset.ru
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Криминальный инцидент произошел в Сибае.
По данным МВД по РБ, 63-летнюю местную жительницу задержали по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Возбуждено уголовное дело.
Выяснилось, что между 50-летним местным жителем и 63-летней женщиной произошел конфликт во время распития спиртного. Женщина призналась, что вечером 27 июня знакомый пришел к ней в гости и после беседы с распитием начал ее избивать. Женщина, защищаясь, схватила кухонный нож и ударила им в печень обидчику.
Женщина не стала уходить от ответственности и во всем призналась. Ей сейчас грозит до десяти лет лишения свободы.
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