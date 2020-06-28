В Башкирии женщина тяжело ранила знакомого, пытавшегося ее избить

Выяснилось, что между 50-летним местным жителем и 63-летней женщиной произошел конфликт во время распития спиртного. Женщина призналась, что вечером 27 июня знакомый пришел к ней в гости и после беседы с распитием начал ее избивать. Женщина, защищаясь, схватила кухонный нож и ударила им в печень обидчику.