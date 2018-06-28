В Уфе приставы разыскивают злостного неплательщика алиментов

Судебные приставы разыскивают Сухова Максима Андреевича 30.08.1982 года рождения, который задолжал более 300 тысяч рублей перед своим несовершеннолетним сыном, сообщили в пресс-службе ФСПП республики.

Должник не проживает по адресу регистрации, не отвечает на телефонные звонки и не является на прием к судебному приставу-исполнителю. Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Сухова Максима Андреевича, позвоните по телефону 8 (347) 2735640.