В Башкирии шквалистый ветер сорвал крышу в селе

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Усиление ветра доходило до 32 м/с.
В селе Мраково Кугарчинского района ветром повреждена кровля над первым подъездом двухэтажки площадью 160 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС по республике. Жильцов расселять не потребовалось. Планируются аварийно-восстановительные работы.
27 июня было шквалистое усиление ветра до 32 м/с. По республике прогнозировались сильные ливни, грозы и крупный град. Сегодня, 28 июня, синоптики прогнозируют безоблачную жаркую погоду. Возможны осадки.
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