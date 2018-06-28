В Башкирии поезд сбил мужчину

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Поход в магазин закончился смертью.
74-летний мужчина попал под поезд, переходя железную дорогу в неположенном месте, сообщают очевидцы в социальных сетях.
Поезд №116 Москва-Уфа протащил человека 40 метров.
Погибший был уроженцем Бакалинского района, жил в Краснодарском крае и совсем недавно переехал в Туймазы. В день своей смерти он вышел в магазин. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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