Хакеры взломали аккаунты пользователей интернет-магазина «Юлмарт»
Руководство компании «Юлмарт» рассказало о взломе аккаунтов клиентов интернет-магазина.
Киберпреступники похитили у покупателей накопленные ими бонусы. Об этом пишет RNS.
Так в период с февраля по май в «Юлмарт» начали поступать жалобы от клиентов. Всего пострадало порядка 200 человек из разных уголков России. Люди сообщали о взломе своих аккаунтов. Интернет-магазин компенсировал пострадавшим их бонусы.
Специалисты «Юлмарта» стараются решить возникшую проблему. Хакеры похищали базы email-адресов и на других онлайн-ресурсах. Подобрав пароли к личным кабинетам киберпреступники взломали аккаунты на множестве сайтов.
В 2015 году «Юлмарт» ввел двухфакторную авторизацию для пользователей. Последние в обязательном порядке должны были подтверждать номер своего мобильного телефона. Появились и другие нововведения, призванные повысить безопасность личных данных клиентов интернет-магазина.