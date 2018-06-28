Хакеры взломали аккаунты пользователей интернет-магазина «Юлмарт»

Киберпреступники похитили у покупателей накопленные ими бонусы. Об этом пишет RNS.

Так в период с февраля по май в «Юлмарт» начали поступать жалобы от клиентов. Всего пострадало порядка 200 человек из разных уголков России. Люди сообщали о взломе своих аккаунтов. Интернет-магазин компенсировал пострадавшим их бонусы.

Специалисты «Юлмарта» стараются решить возникшую проблему. Хакеры похищали базы email-адресов и на других онлайн-ресурсах. Подобрав пароли к личным кабинетам киберпреступники взломали аккаунты на множестве сайтов.