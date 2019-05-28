Эксперт – о краже из банка в Салавате: Это явно заранее подготовлено

Это не первый случай кражи крупной суммы наличных из российских банков. В сентябре 2018 года в Казани объявили в розыск руководителя местного отделения банка «Открытие», сообщал РБК. Его заподозрили в краже из хранилища 230 миллионов рублей. В СМИ сообщили о том, что похищенная сумма была заменена в хранилище купюрами «банка приколов».