Эксперт – о краже из банка в Салавате: Это явно заранее подготовлено

Эксперт – о краже из банка в Салавате: Это явно заранее подготовлено

28 мая 2019, 17:12ПроисшествияРазиф АбдуллинPhoto: Разиф Абдуллин / Mkset.ru
Председатель Союза предприятий и организаций негосударственной сферы безопасности РБ Александр Басистов высказался о краже денег из Россельхозбанка в Салавате.

Эксперт высказался о причинах случившегося, Медиакорсеть спросила, как могло произойти такое, что сотрудник банка смогла незаметно вынести 23 миллиона рублей наличными в своей сумке.

По мнению эксперта, факт того, что женщина скрылась в неизвестном направлении вместе с мужем и детьми, свекром и сестрой, говорит о заранее подготовленном характере кражи.

- Это однозначно заранее подготовлено, - считает эксперт. – И проследить простым наблюдением, скорее всего, маловероятно. И это точно просчет службы безопасности банка. Потому что подготовлено заранее, человек готовился, а за своими сотрудниками они обязаны следить. И это просчет кадровой службе, которая подбирала специалистов.

- После кризиса за последние 2-3 года физическую охрану сняли почти все банки, - заметил эксперт. – А выходы контролирует обычно администратор.

- С точки зрения охраны вход-выход в банке свободный, даже с сумками, для посетителей, - сообщил Александр Басистов. – А вот сотрудники банка, за ними администрация должна следить.

Это не первый случай кражи крупной суммы наличных из российских банков. В сентябре 2018 года в Казани объявили в розыск руководителя местного отделения банка «Открытие», сообщал РБК. Его заподозрили в краже из хранилища 230 миллионов рублей. В СМИ сообщили о том, что похищенная сумма была заменена в хранилище купюрами «банка приколов».

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