В Башкирии руководителей стройкомпании поймали на коммерческом подкупе
Сегодня, 17:16ПроисшествияЗиля Аскерова
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В Башкирии 57-летний директор ООО “Уральская строительная компания” и 65-летний начальник учатска предприятия обвиняются в коммерческом подкупе.
Сюжеты: Антикоррупция
Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному дело в отношении них.
Как выяснило следствие, в декабре прошлого года между этой компанией и АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» заключен договор подряда на выполнение земляных работ и прокладки трубопровода. В январе выяснилось, что часть работ уже выполнили работники комбината.
Для того, чтобы не терять деньги, представители строительной компании предложили представителю комбината вознаграждение 1,5 млн рублей и попросили подписать соответствующие документы.
При передаче подкупа в размере 700 тысяч рублей начальник участка строительной компании был задержан полицией.
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