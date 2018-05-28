В Башкирии руководителей стройкомпании поймали на коммерческом подкупе

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному дело в отношении них.

Как выяснило следствие, в декабре прошлого года между этой компанией и АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» заключен договор подряда на выполнение земляных работ и прокладки трубопровода. В январе выяснилось, что часть работ уже выполнили работники комбината.

Для того, чтобы не терять деньги, представители строительной компании предложили представителю комбината вознаграждение 1,5 млн рублей и попросили подписать соответствующие документы.