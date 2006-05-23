В Башкирии женщина изрисовала лошадь автомобильной краской

По её словам, она сделала это из жалости к животному.

В Белорецком районе лошади, получившей химические ожоги, потребовалась помощь ветеринара, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

50-летняя местная жительница пожалела лошадь, которую, как она считала, недокармливали, и обрызгала животное из баллончика с автомобильной краской. О том, что лошадь получит ожоги женщина, по её словам, не догадывалась. Сейчас решается вопрос о привлечении местной жительницы к административной ответственности.

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