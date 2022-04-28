Разъяренная дворняга напала на ребенка в Уфе

Разъяренная дворняга напала на ребенка в Уфе
Разъяренная дворняга напала на ребенка в Уфе
Вчера, 15:30ПроисшествияАзамат НуховФото: Антон Засимов / 1MI
О нападении на мальчика в селе Нагаево 28 апреля сообщает «Башинформ»

В Уфе 27 апреля бродячая собака напала на 11-летнего мальчика. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на источник в медицнской сфере.

Как сообщает издание, инцидент произошел днем ранее в посёлке Нагаево. По предварительным данным, мальчик сумел отбиться от животного, однако медики все же сообщают, что на теле ребёнка зафиксирована укушенная рана одного из коленных суставов.

Напомним, ранее пользователи соцсетей рассказали о массовом отравлении собак в нескольких районах города. По одной из версий, за этим могут стоять догхантеры.

Также в начале года сообщалось, что популяция бездомных животных в столице республике насчитывает свыше 20 тысяч особей. Отмечается, что отловом беспризорных животных в Уфе занимается две компании, в распоряжении которых есть также и приюты. Однако количество животных, на которые они рассчитаны, не уточняется.

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