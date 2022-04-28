Более 10 гектаров леса в Башкирии сгорело в природных пожарах за минувшие сутки

Более 10 гектаров леса в Башкирии сгорело в природных пожарах за минувшие сутки
Более 10 гектаров леса в Башкирии сгорело в природных пожарах за минувшие сутки
Вчера, 11:45ПроисшествияАзамат Нухов
О лесных пожарах в Белорецком и Абзелиловском районах республики, сообщили в Минлесхозе Башкирии

В Башкирии за минувшие сутки лесные пожары охватили территорию, превышающую 10 гектаров. Об этом сообщает Министерство лесного хозяйства региона.

Всего было зафиксировано три лесных пожара. Два из них — в Белорецком районе республики, площадь их распространения составила 7,1 и 1,4 гектара. Еще один лесной пожар случился в Абзелиловском районе, его площадь составила порядка 1,7 гектара.

Как сообщают в ведомстве, все три пожара на данный момент ликвидированы.

Напомним, ранее стало известно, что с 1 мая на территории республики вступает в силу запрет на разведение костров. Также введение противопожарных ограничений накладывает ограничение на посещение лесов.

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