В Башкирии женщина попала в реанимацию из-за своего сожителя

В Учалинском районе задержали 53-летнего местного жителя, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в МВД по Башкирии.

По предварительным данным, в селе Ахуново подозреваемый вместе с 46-летней сожительницей выпивали спиртные напитки. В какой-то момент женщина решила спрятать бутылку водки, что привело ее спутника жизни в ярость.