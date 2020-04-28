В Башкирии разыскивается подозреваемый в убийстве

По предварительным данным вечером 26 апреля на территории личного хозяйства на ул. Центральной с. Новые Балыклы в ходе конфликта Маслов Александр Петрович 1976 г. р. нанес ножевое ранение жителю д. Урман 1986 г. р. Пострадавший скончался на месте происшествия, подозреваемый скрылся.

По данному факту территориальным подразделением СК РФ было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Фото: пресс-служба МВД

Приметы подозреваемого: плотное телосложение, рост 175-180 см, на вид 45 лет, глаза голубые. Был одет в черную осеннюю куртку, трико темно-синего цвета, коричневые кожаные ботинки, без головного убора.

Особые приметы: носовая перегородка смещена в правую сторону, на подбородке с правой стороны шрам. При себе имел паспорт гражданина РФ, крупную сумму денег, может передвигаться на такси, либо попутным автотранспортом.