В Башкирии погибли два работника ижевского завода

В пресс-службе сообщили, что трагедия произошла 25 апреля между деревнями Кунгак и Кунгакбаш Аскинского района республики.

Погибшие находились в тот момент в тракторе К-700А, который съехал в с гравийной дороги и опрокинулся. В кабине находился 42-летий машинист крана и 56-летний машинист бульдозера. Оба скончались на месте происшествия.