В Башкирии погибли два работника ижевского завода
28 апреля, 13:40ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: ГИБДД по Башкирии
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Расследованием несчастного случая занялась гострудинспекция Башкирии.
В пресс-службе сообщили, что трагедия произошла 25 апреля между деревнями Кунгак и Кунгакбаш Аскинского района республики.
Погибшие находились в тот момент в тракторе К-700А, который съехал в с гравийной дороги и опрокинулся. В кабине находился 42-летий машинист крана и 56-летний машинист бульдозера. Оба скончались на месте происшествия.
Гострудинспекция намерена выяснить причины произошедшего.
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