В Башкирии нашли тело погибшей странным образом 26-летней девушки
28 апреля, 11:34ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Погибшую молодую уроженку Башкирии нашли в Нефтекамске.
Тело 26-летней девушки было обнаружено под окнами многоэтажки. Об этом сообщают журналисты «КП-Уфа». Жители дома на Социалистической улице обнаружили ее 26 апреля.
О причинах смерти в настоящий момент неизвестно. Со ссылкой на собственный источник издание сообщает, что погибшая была на момент смерти в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Следователи не исключают тот факт, что ее мог кто-то вытолкнуть из окна квартиры, в которой она жила. В настоящий момент все обстоятельства произошедшего выясняются.
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