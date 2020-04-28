В Башкирии нашли тело погибшей странным образом 26-летней девушки

Тело 26-летней девушки было обнаружено под окнами многоэтажки. Об этом сообщают журналисты «КП-Уфа». Жители дома на Социалистической улице обнаружили ее 26 апреля.

О причинах смерти в настоящий момент неизвестно. Со ссылкой на собственный источник издание сообщает, что погибшая была на момент смерти в состоянии сильного алкогольного опьянения.