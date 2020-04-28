В Башкирии 30-летний парень избил молотком мужчину до полусмерти

В тот день 30-летний житель Уфы приехал к своей знакомой на застолье, вместе с ним присутствовал и пострадавший. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт, который и привел к тому, что подозреваемый схватил молоток и начал быть им по голове своего оппонента.