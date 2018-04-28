В Уфе расстреляли двух прохожих

В Уфе 27 апреля около пяти утра неизвестный расстрелял двух прохожих, сообщила радиостанция «Спутник FM».

Нападавший достал пистолет и произвел выстрелы в сторону молодых людей, передает радиостанция. 23-летнего и 25-летнего парней доставили в больницу.

Выстрелы, по предварительным данным, были совершены из травматического оружия, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии: