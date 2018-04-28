В Уфе расстреляли двух прохожих

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Их доставили в больницу.
В Уфе 27 апреля около пяти утра неизвестный расстрелял двух прохожих, сообщила радиостанция «Спутник FM».
Нападавший достал пистолет и произвел выстрелы в сторону молодых людей, передает радиостанция. 23-летнего и 25-летнего парней доставили в больницу.
Выстрелы, по предварительным данным, были совершены из травматического оружия, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии:
- В полицию поступило сообщение об обращении за медицинской помощью двух человек с телесными повреждениями, причиненными, по предварительным данным, из травматического оружия. В настоящее время проводится проверка и устанавливаются обстоятельства происшествия.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей