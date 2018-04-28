В Уфе неизвестные попытались ограбить два банка с оружием в руках

27 апреля в дежурную часть Управления МВД России по Уфе поступило сообщение о двух разбойных нападениях на банковские учреждения, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. Причем нападали разные люди. По данным Медиакорсети, нападению подверглись офисы Сбербанка.

Оперативники установили, что днем в офис на улице Рихарда Зорге вошел неизвестный мужчина. Он потребовал у кассира наличность, угрожая ему оружием.

- Приметы подозреваемого: мужчина на вид 26-30 лет, среднего телосложения, голова бритая наголо, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ. - Был одет: пальто-пиджак темного цвета, свитер белого цвета с горловиной, в очках, за спиной рюкзак темного цвета.

Если вы узнали человека на фотографии, обратитесь в дежурную часть Управления МВД России по городу Уфе по телефону 8 (347) 237-19-60 или в отдел полиции № 6 Управления МВД России по городу Уфе - 8 (347) 237-53-04. Конфиденциальность гарантируется. Фото: 02.мвд.рф

Другое нападение произошло в офисе на проспекте Октября. Налетчик также угрожал оружием и требовал деньги. Оба раза деньги им похитить не удалось.

Приметы подозреваемого: мужчина на вид 25-28 лет, нос прямой, глаза карие, губы тонкие. Был одет: черная спортивная шапка, темные штаны, белые кроссовки, светлая куртка с капюшоном, на правой груди два кармана с замком, в руках находился белый пакет.