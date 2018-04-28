В Башкирии раскрыли убийство пятилетней давности

56-летнего жителя Балтачевского района обвиняют в убийстве 22-летнего знакомого на почве ревности.
Мужчине предъявили обвинение в преступлении, предусмотренном ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Долгое время убийство, произошедшее еще в 2013 году, оставалось нераскрытым.
Однако в ходе взаимодействия сотрудников следственного управления со специалистами ОМВД по Балтачевскому району удалось выяснить, что в преступлении может быть виновен 56-летний житель района. После допросов он признал свою вину.
По версии следствия, вечером 4 октября 2013 года обвиняемый, в ходе совместного распития спиртных напитков со знакомыми в одном из помещений в Балтачевском районе, в результате возникшего конфликта на почве ревности схватил металлическую трубу и нанес один удар по голове 22-летнего мужчины. Тело он скинул в котлован, присыпал землей, где его впоследствии и обнаружили. Подозреваемого уже заключили под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все детали и обстоятельства случившегося.