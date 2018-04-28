В Башкирии раскрыли убийство пятилетней давности

Однако в ходе взаимодействия сотрудников следственного управления со специалистами ОМВД по Балтачевскому району удалось выяснить, что в преступлении может быть виновен 56-летний житель района. После допросов он признал свою вину.

По версии следствия, вечером 4 октября 2013 года обвиняемый, в ходе совместного распития спиртных напитков со знакомыми в одном из помещений в Балтачевском районе, в результате возникшего конфликта на почве ревности схватил металлическую трубу и нанес один удар по голове 22-летнего мужчины. Тело он скинул в котлован, присыпал землей, где его впоследствии и обнаружили. Подозреваемого уже заключили под стражу.