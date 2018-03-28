В Башкирии женщина пришла в гости с найденной по дороге гранатой

27 марта в селе Архангельское местная жительница по дороге в гости нашла некий предмет, который оказался учебной гранатой, сообщили в Росгвардии республики. Женщина подобрала находку и принесла ее в дом к знакомым.

Испуганный хозяин вызвал саперов. Оказалось, что граната является учебной и опасности не представляет. Ее передали полиции для дальнейшего разбирательства.