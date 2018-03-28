В Башкирии женщина пришла в гости с найденной по дороге гранатой

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К счастью, граната оказалась учебной и опасности не представляла.
27 марта в селе Архангельское местная жительница по дороге в гости нашла некий предмет, который оказался учебной гранатой, сообщили в Росгвардии республики. Женщина подобрала находку и принесла ее в дом к знакомым.
Испуганный хозяин вызвал саперов. Оказалось, что граната является учебной и опасности не представляет. Ее передали полиции для дальнейшего разбирательства.
Росгвардия предупреждает, что в случаях обнаружения подозрительного предмета необходимо по возможности выяснить, кто его оставил, не пытаться самостоятельно рассмотреть находку, отойти на безопасное расстояние, сообщить о находке в экстренные службы и не допускать приближения посторонних к подозрительному предмету.
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