В Башкирии стройфирма заплатит 600 тысяч рублей покалеченному работнику

Стерлитамакский городской суд принял решение о том, что строительная компания «Риком» должна выплатить 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба своему работнику, пострадавшему на производстве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Как следует из материалов дела, ЧП произошло в августе 2016 года. 56-летний слесарь ремонтировал оборудование на крыше пристроя многоквартирного дома в Стерлитамаке. К несчастью, он сорвался с металлической лестницы, когда уже спускался вниз с крыши.

В результате падения он получил перелом позвоночника и другие тяжелые травмы. После долгого лечения мужчина получил инвалидность 2 группы.