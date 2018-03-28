В Башкирии раскрыли похищение 20-летнего уфимца

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Вечером 25 марта знакомый и несколько незнакомых людей похитили и удерживали в своей квартире 20-летнего уфимца.
Злоумышленники требовали, чтобы он оформил крупный кредит для них на свое имя. Для этой цели они привезли его в офис одного из банков. Во время оформления документов молодой человек обратился за помощью к сотрудникам банка, те помогли ему сбежать.
В течение нескольких часов сотрудниками правоохранительных органов были установлены подозреваемые – несколько уфимцев в возрасте от 20 до 26 лет.
В настоящее время сотрудники Управления уголовного розыска продолжают оперативное сопровождение уголовного дела, возбужденного по факту похищения человека.
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