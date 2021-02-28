В Уфе пенсионер полгода жил в одной квартире с трупом младшего брата

В Уфе пенсионер полгода жил в одной квартире с трупом младшего брата

Сегодня, 14:21ПроисшествияАнна КононоваФото: pixabay.com
В столице Башкирии был задержан мужчина, который полгода прятал тело своего младшего брата в квартире. Об этом сообщает Live.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, пенсионер Алексей имеет инвалидность из-за психического расстройства. Кроме того, ранее он был судим за убийство.

Тело погибшего обнаружил его пасынок. Дело в том, что пенсионер не пускал в квартиру молодого человека, тогда ему пришлось выломать двери, в том числе с комнату, где лежало разложившееся тело отчима. На месте работали сотрудники полиции. Правоохранители доставили пенсионера в отделением вместе с сыном погибшего.

По словам соседей, Алексей с младшим братом любили выпить. Они также сообщили, что в последнее время мужчина тщательно мыл полы в подъезде белизной, однако это не вызвало никаких подозрений. Алексей рассказывал жильцам, что младший брат якобы уехал на заработки. Соседи также добавили, что пенсионер нередко вел себя неадекватно.

В пресс-службе Следкома рассказали Mkset, что труп мужчины 1968 года рождения был обнаружен накануне, 27 февраля, в квартире дома по улице Кольцевая в Орджоникидзевском районе Уфы. В настоящее время проводится доследственная проверка, проведен осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели, а также назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, видимых телесных повреждений на погибшем не обнаружено.

БашкирияУфа
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