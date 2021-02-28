В Башкирии при столкновении двух большегрузов погиб человек

Вчера, 27 февраля, ближе к вечеру в Иглинском районе Башкирии случилось ДТП с участием двух большегрузов, сообщает республиканское ГИБДД. В аварии есть погибший и пострадавший.

ДТП зарегистрировано на федеральной трассе М-5 «Урал». Там столкнулись грузовик КамАЗ под управлением 43-летнего жителя Белгородской области и встречный грузовик «Volvo», за рулем которого находился 36-летний житель Тверской области. Известно, что отечественный грузовик перевозил 10 тонн круглых, чугунных изделий. От удара с него выкинуло груз на встречный тягач «Mercedes-Benz Actos». В результате аварии погиб водитель КамАЗа. Водитель «Volvo» был доставлен в больницу. Начато разбирательство. Напомним, 26 февраля в Уфимском районе на трассе М-7 «Волга» столкнулись КамАЗ и «Лада Гранта». Водитель легкового авто и его пассажиры — 41-летняя женщина и двое детей 10 и 14 лет, были госпитализированы.

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