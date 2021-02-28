В Башкирии при столкновении двух большегрузов погиб человек

В Башкирии при столкновении двух большегрузов погиб человек

Сегодня, 11:47ПроисшествияАнна КононоваФото: 1MediaInvest
Вчера, 27 февраля, ближе к вечеру в Иглинском районе Башкирии случилось ДТП с участием двух большегрузов, сообщает республиканское ГИБДД. В аварии есть погибший и пострадавший.

ДТП зарегистрировано на федеральной трассе М-5 «Урал». Там столкнулись грузовик КамАЗ под управлением 43-летнего жителя Белгородской области и встречный грузовик «Volvo», за рулем которого находился 36-летний житель Тверской области. Известно, что отечественный грузовик перевозил 10 тонн круглых, чугунных изделий. От удара с него выкинуло груз на встречный тягач «Mercedes-Benz Actos».

В результате аварии погиб водитель КамАЗа. Водитель «Volvo» был доставлен в больницу. Начато разбирательство.

Напомним, 26 февраля в Уфимском районе на трассе М-7 «Волга» столкнулись КамАЗ и «Лада Гранта». Водитель легкового авто и его пассажиры — 41-летняя женщина и двое детей 10 и 14 лет, были госпитализированы.

Материалы по теме:
ДТПаварияБашкириясмертельное ДТП
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы