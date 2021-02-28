В Башкирии две женщины погибли от отравления угарным газом

В Башкирии две женщины погибли от отравления угарным газом

Сегодня, 11:27ПроисшествияАнна КононоваФото: pixabay.com
В Чишминском районе Башкирии три человека отравились угарным газом в бане. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, двое человек погибли.

При отравлении угарным газом погибли две женщины 54 лет и 61 года. Третьей жертвой стал 33-летний мужчина, которого доставили в больницу.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники провели осмотр места происшествия, также назначено судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили Mkset в пресс-службе Следкома.

Напомним, ранее в селе Ташкиново местный житель и двое мальчиков в возрасте 9 и 10 лет едва не стали жертвами угарного газа, скопившегося в бане. К счастью, их обнаружил друг семьи. Все трое пострадавших были госпитализированы.

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