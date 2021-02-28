В Башкирии две женщины погибли от отравления угарным газом

В Чишминском районе Башкирии три человека отравились угарным газом в бане. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, двое человек погибли.

При отравлении угарным газом погибли две женщины 54 лет и 61 года. Третьей жертвой стал 33-летний мужчина, которого доставили в больницу. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники провели осмотр места происшествия, также назначено судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили Mkset в пресс-службе Следкома. Напомним, ранее в селе Ташкиново местный житель и двое мальчиков в возрасте 9 и 10 лет едва не стали жертвами угарного газа, скопившегося в бане. К счастью, их обнаружил друг семьи. Все трое пострадавших были госпитализированы.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter