В Башкирии две женщины погибли от отравления угарным газом

При отравлении угарным газом погибли две женщины 54 лет и 61 года. Третьей жертвой стал 33-летний мужчина, которого доставили в больницу.
В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники провели осмотр места происшествия, также назначено судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили Mkset в пресс-службе Следкома.
Напомним, ранее в селе Ташкиново местный житель и двое мальчиков в возрасте 9 и 10 лет едва не стали жертвами угарного газа, скопившегося в бане. К счастью, их обнаружил друг семьи. Все трое пострадавших были госпитализированы.