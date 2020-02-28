В Ярославской области осудили опекуна за истязание ребенка
28 февраля, 16:58ПроисшествияФото: pixabay.com
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Суд принял решение об условном лишении свободы на три года и шесть месяцев 49-летней жительницы Ярославской области. Причиной стало истязание ею четырехлетнего ребенка, которому она доводилась опекуном.
Следствие установило, что с апреля по июль прошлого года женщина-опекун неоднократно привязывала ребенка веревкой из-за личной неприязни, сообщает 27 февраля газета «Известия».
По мнению экспертов, ребенок испытывал при этом сильные психические страдания и физическую боль.
Женщину-опекуна признали виновной сразу по двум статьям уголовного кодекса РФ. Помимо лишения свободы, суд принял решение о взыскании компенсации морального ущерба ребенка в размере 50 тысяч рублей. Мальчика изъяли из семьи.
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