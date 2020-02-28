В Уфе 37-летний мужчина расстрелял водителя иномарки из ревности

ЧП произошло в ночь с 26 на 27 февраля в Уфе. По данным UfacityNews.ru, пострадавший находился за рулем автомобиля Mercedes.

Нападавший выстрелил в него несколько раз из травматического пистолета через лобовое стекло. Водитель не пострадал, а вот стекло разлетелось вдребезги, передают журналисты.