В Липецке мужчина напал на жену и детей, один ребенок скончался
28 февраля, 17:50ПроисшествияФото: flickr.com
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Семейная ссора привела к гибели двух человек – отца и одной из его дочерей. Мать и вторая дочь находятся в больнице.
В ночь с 26 на 27 февраля в полицию Липецка позвонила женщина, сообщившая, что ее супруг нанес ей и ее дочерям (4 года и 11 лет) ножевые ранения. Приехавшие на место происшествия полицейские обнаружили тело отца. Скончалась и младшая девочка. Мать и старшую дочь госпитализировали из-за ножевых ранений.
Согласно предварительным данным, в ходе ссоры глава семейства схватил нож и начал наносить ранения жене и детям. После этого он попытался поджечь квартиру , а затем покончил с собой. Отмечается, что потерпевшая работает мировым судьей.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, пишет rns.online. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и об убийстве малолетнего.
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