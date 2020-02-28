В Липецке мужчина напал на жену и детей, один ребенок скончался

В ночь с 26 на 27 февраля в полицию Липецка позвонила женщина, сообщившая, что ее супруг нанес ей и ее дочерям (4 года и 11 лет) ножевые ранения. Приехавшие на место происшествия полицейские обнаружили тело отца. Скончалась и младшая девочка. Мать и старшую дочь госпитализировали из-за ножевых ранений.

Согласно предварительным данным, в ходе ссоры глава семейства схватил нож и начал наносить ранения жене и детям. После этого он попытался поджечь квартиру , а затем покончил с собой. Отмечается, что потерпевшая работает мировым судьей.