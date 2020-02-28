В Челябинске эвакуировали автомобиль с ребенком внутри
28 февраля, 14:22ПроисшествияФото: ru.m.wikipedia.org
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Легковой автомобиль, внутри которого находился полуторагодовалый мальчик, эвакуировали с места стоянки в Челябинске.
Как сообщает Kursdela.biz, мать ребенка отлучилась всего на несколько минут, оставив сына в машине.
Отмечается, что женщина является многодетной. Помимо ребенка, оставленного в автомобиле, у неё есть четверо старших детей. Она пожаловалась, что не может отдать младшего сына в детский сад, потому что не хватает мест в ясельных группах.
По словам вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт, эвакуатор не имел права забирать машину с ребенком внутри ни при каких обстоятельствах. Она также обещала помочь с местом в яслях многодетной матери.
Сотрудников, допустивших эвакуацию, привлекут к ответственности.
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