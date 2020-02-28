В Башкирии туристы едва не лишились головы, налетев на металлический тросс
28 февраля, 08:47ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: ГТРК-Башкортостан
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Отдых для жителей республики на озере Ильмурзино едва не закончился трагедией 23 февраля.
ГТРК-Башкортостан со ссылкой на пострадавших передает, что туристы едва буквально не потеряли головы в 150 метрах от базы отдыха, расположенной на озере Ильмурзино.
Участники события рассказали, что это случилось во время катания на снегоходе, когда один из мужчин наткнулся на металлический трос, когда они решили сделать круг по озеру.
«Человек себе чуть голову не срезал, разорвал шею, сейчас вызывают скорую», – поделились очевидцы. Со слов пострадавших на месте не было никакого ограждения, только были развешаны «какие-то непонятные знаки».
Известно, что пострадавших было несколько. В настоящий момент они госпитализированы.
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