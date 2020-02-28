В Башкирии туристы едва не лишились головы, налетев на металлический тросс

ГТРК-Башкортостан со ссылкой на пострадавших передает, что туристы едва буквально не потеряли головы в 150 метрах от базы отдыха, расположенной на озере Ильмурзино.

Участники события рассказали, что это случилось во время катания на снегоходе, когда один из мужчин наткнулся на металлический трос, когда они решили сделать круг по озеру.

«Человек себе чуть голову не срезал, разорвал шею, сейчас вызывают скорую», – поделились очевидцы. Со слов пострадавших на месте не было никакого ограждения, только были развешаны «какие-то непонятные знаки».